Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху?" з Сергієм Притулою, показала, як проводить відпочинок.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся Нікітюк веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою. Також, нещодавно стало відомо, що Леся Никитюк стане ведучою нового реаліті "Пара на мільйон".

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк показала, як відпочиває після святкування нового року. Ведуча попрямувала до" дядька Міші", де налягла на різні настоянки.

"Що тобі налити, дитя моє?", — запитав чоловік у телеведучої.

"Наливайте мені все. Вершку давайте", - попросила Леся Нікітюк.

Реакцій і коментарів від шанувальників під відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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