Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала поклонникам о том, как получила приглашение от Александра Пономарева спеть колядку.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергеем Притулой ведет шоу "Кто сверху?" на "Новом канале", рассказала поклонникам, как получила приглашение от Александра Пономарева спеть колядку вместе с ним, Олей Поляковой, Dzidzio, Никитой Алексеевым и Артемом Пивоваровым.

"Позвонил Александр Пономарев, говорит:

- Колядовать умеешь?

Я говорю: "Давай деньги, заколядую без проблем 😄 "

Денег не дал ... а вот хорошую колядку нам всем на Рождество написал 🙏❤️ Зайдите послушайте и посмотрите клип!!! Ссылка в шапке профиля)

У меня аж 2 строчки.. я так старалась 😁 ", - с юмором рассказала Леся.

Заметим, что премьера колядки уже состоялась. Поклонники написали много комментариев.

"Мурашки😍", "Так круто, что существует такой формат! 😍 просто вау 🔥 ", "Прекрасные 2 строчки, видно, что старалась ❤️ ", "Аж плакала 😍😍😍😍😍 ", "Очень красиво, круто и до слез! ❤️❤️❤️ Голоса все шикарные. Что ж, жду вас, Леся, к нам петь колядку. И денег, и мандарин, и конфет дадим 😂 ", "Лесюня, я так ждала твоего дебюта.👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "Молодцы 🙌 ", "Очень красиво 😍 ".

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Напомним, что Александр Пономарев обратился к украинцам с важным заявлением: "Есть внешние угрозы...".

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