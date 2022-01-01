Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф". Також, у себе в блозі він ділиться незвичайними кулінарними рецептами.

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор Хіменес-Браво показав свою головну жінку - маму Археніс Браво, яка приїхала до нього з Колумбії на 3 місяці в Україну. Як відомо, шеф-кухар з мамою вирішили відзначити Новий рік в Туреччині, і вирушили в Стамбул, звідки показали кадри.

"У новому році - рідних не відпускайте. Вони чекають ваш дзвінок понад усе на світі, вашого приїзду та уваги.



Друзі, гроші, робота — все пройде, але найрідніші та близькі завжди залишаться з вами.



З новим роком, друзі, будьте щасливі!", — побажав Ектор Хіменес-Браво.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Ектор ви викопаний мама ваша", "Як добре що є рідні", "І Вам всього найкращого! Порадуйте вже маму невісткою! Пора!".

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