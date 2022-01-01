Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф". Также, у себя в блоге он делится необычными кулинарными рецептами.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Эктор Хименес-Браво показал свою главную женщину - маму Архенис Браво, которая приехала к нему из Колумбии на 3 месяца в Украину. Как известно, шеф-повар с мамой решили отметить Новый год в Турции, и отправились в Стамбул, откуда показали кадры.

"В новом году — родных не отпускайте. Они ждут ваш звонок больше всего на свете, вашего приезда и внимания.



Друзья, деньги, работа — все пройдёт, но самые родные и близкие всегда останутся с вами.



С наступившим, друзья, будьте счастливы!", — пожелал Эктор Хименес-Браво.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Эктор вы выкопанный мама ваша", "Как хорошо что есть родные", "И вам всего наилучшего! Порадуйте уже маму невесткой! Пора!".

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