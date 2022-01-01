Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль, яка в 2013 році втратила чоловіка і почала сама виховувати їх сина, зустріла Новий 2022 рік в компанії Веніаміна, що подорослішав. Знімок, на якому зірка зображена за руку з хлопцем, що підросло, опублікували на фан-сторінці в Instagram.

На новій фотографії Тіна позує в розкішній чорній сукні з глибоким вирізом в зоні декольте, яке красиво підкреслило фігуру і апетитні форми. Вона з красивою елегантною укладанням і легким макіяжем на обличчі. Поруч зі співачкою стоїть ошатний Веніамін, на ньому чорний класичний костюм з білою сорочкою і метеликом. Шанувальники відзначили, що син артистки здорово підріс останнім часом.

"Тіна Кароль з сином Веніаміном в новорічну ніч", - йдеться в підписі до фото Кароль. Фанати тут же почали обговорювати знімок: "З розуму зійти, який він дорослий", "Рідні душі, дуже ефектні в нарядах святкових, Класні!", "Красивий. Як же Веніамін схожий на тата. Всіх благ!", "Ого! Який вже дорослий!", "Ого, який хлопець вже", "Тіна, ти принадність! Так тримати".

Нагадаємо, Кароль в модному костюмі облилася пляшкою шампанського і показала, як треба веселитися: кадри.

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