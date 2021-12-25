Украинская певица Тина Кароль решила исполнить акустически версии своих песен, помогал звезде музыкант, играющий на гитаре - пользователи Сети пришли в восторг.

Тина Кароль старается удивить поклонников, меняя образы и репертуар, сообщает Politeka.net. В этот раз певица решила исполнить акустические версии своих хитов.

Певица создала уютную атмосферу, надела свитер и спела под гитару. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"В канун Рождества! Акустическая версия #холод", - написала Тина Кароль.

Пост в Тик Ток быстро собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Это очень красиво", "До мурашек красиво… ♥️", "Хочу акустику «Помню» и «Я все ещё люблю».Какие шансы, что я их дождусь?😀", "Семейный лук", "Тина.. растворяюсь в акустике.. это прекрасно!🥺🫀🫀", "безумно красиво ❤️очень ждём встречи на новогодних концертах ❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, диапазон голоса Тины Кароль - три октавы. Красотка решила связать свою жизнь с музыкой, поэтому успешно прошла прослушивание и стала солисткой Ансамбля Вооруженных сил Украины.

Позже красотка участвовала в конкурсе «Новая волна» в Юрмале, где завоевала специальный приз, и с тех пор ее карьера только растет.

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