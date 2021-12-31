На фан-странице известной украинской певицы Тины Кароль опубликовали архивную фотографию, где она изображена вместе с покойным мужем Евгением Огиром и друзьями.

Как пишет Politeka.net, на фан-аккаунте известной украинской певицы Тины Кароль "vospomiinaniie" в Instagram опубликовали архивную фотографию, где она позирует вместе с друзьями и покойным мужем Евгением Огиром.

"В кругу друзей 🥰", - написали на странице.

Как видим, молодая Тина Кароль в очках и свитере в черно-белую полоску сидела за столом вместе с друзьями и мужем Евгением Огиром.

На опубликованную фотографию отреагировала сама певица: она поставила смайлик "Сердечко".

Напомним, что Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира в 2008 году. 18 ноября того же года у них родился сын Вениамин, который сейчас учится и живет в Великобритании и очень похож на отца.

К сожалению, Огир сильно заболел и в 2013 году умер в больнице в Германии от рака желудка. С тех пор Тина Кароль не заводила публичных романов и никак не комментировала свою личную жизнь. В одном из интервью певица сказала, что боль от потери мужа никогда не пройдет и память о нем вечна.

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