Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона отримала популярність завдяки своїй участі в дев'ятому сезоні проєкту "Холостяк" з популярним радіоведучим Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син, якого вони назвали Лев.

Так, цього разу дружина Добриніна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Квіткова розповіла, як провела новорічну ніч і показала, з ким. На знімку - Микита Добринін з сином Левом, а поруч їх сім'я.

"З Новим роком, моя інста-сім'я!", — поздоровивши Даша Квіткова своїх шанувальників.

"Фотографій з вчора взагалі немає, тому що всі відклали телефони й проводили час за столом всією сім'єю, дивилися фільми, дарували один одному подарунки та багато сміялися. Три сім'ї ночували в одному будинку: Моя мама, тато, я, Микита, сестра, кішка, двоє маленьких діток (2 і 5 місяців), брат і його дружина Лінка і ще Веруська (5 років). Були ще ті веселощі, коли діти прокидалися по черзі", - поділилася Даша Квіткова.

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