Как передает Politeka.net, в Инстаграм Даша Квиткова рассказывала поклонникам о том, что сделала себе операцию на носу. Девушку смущала ямка посерединке носа, поэтому она обратилась за помощью к пластическому хирургу.
«Сегодня снятие тейпов», - подписала фото блогерша.
Позже она показала себя без тейпов.
«Ну что, тейпы мне сняли. Вы готовы увидеть этот результат? Скажу честно, что мне необычно, непривычно, но выглядит довольно миленько», - поделилась впечатлениями Квиткова.
Орбакайте пропихнула 9-летнюю внучку Пугачевой на шоу: «Как когда то Кристина с Аллой…»
Над Мишиной жестко пошутили на съемках: «Ксюша, я знаю, что…»
Головные боли и скачки давления ударят по здоровью украинцев в январе: даты магнитных бурь
"Я счастлив": у Дмитрия Дикусара после Билык и Шоптенко новая любовь
Ведущий "Маски" Остапчук раскрыл причины переезда в Канаду: "Решили ехать, потому что..."
Стоит отметить, что муж Квитковой был в шоке от увиденного.
«Да такой же нос. Ты чего прикалываешься? Я бы даже задал тебе вопрос – ты делала пластику или нет? Зайка, у тебя точно такой же нос. Ну, типа, ямки нет, но он точно такой же. Я тебе клянусь, если бы ты мне не сказала, я, наверное, не обратил бы внимание. Потому что он не стал у тебя тоньше, у тебя просто пропала ямка", - заявил он.
Напомним, что Даша Квиткова перенесла операцию на лице, подробности: "Устала скрывать".
А еще Politeka писала, что Дашу Квиткову раскритиковали после операции на лице: "Как конвейер".
Также Politeka сообщала, что Даше Квитковой понадобилась срочная помощь врача: "Хочется забиться в угол".