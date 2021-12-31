Как передает Politeka.net, в Инстаграм Даша Квиткова рассказывала поклонникам о том, что сделала себе операцию на носу. Девушку смущала ямка посерединке носа, поэтому она обратилась за помощью к пластическому хирургу.

«Сегодня снятие тейпов», - подписала фото блогерша.

Позже она показала себя без тейпов.

«Ну что, тейпы мне сняли. Вы готовы увидеть этот результат? Скажу честно, что мне необычно, непривычно, но выглядит довольно миленько», - поделилась впечатлениями Квиткова.

Стоит отметить, что муж Квитковой был в шоке от увиденного.

«Да такой же нос. Ты чего прикалываешься? Я бы даже задал тебе вопрос – ты делала пластику или нет? Зайка, у тебя точно такой же нос. Ну, типа, ямки нет, но он точно такой же. Я тебе клянусь, если бы ты мне не сказала, я, наверное, не обратил бы внимание. Потому что он не стал у тебя тоньше, у тебя просто пропала ямка", - заявил он.

Напомним, что Даша Квиткова перенесла операцию на лице, подробности: "Устала скрывать".

А еще Politeka писала, что Дашу Квиткову раскритиковали после операции на лице: "Как конвейер".

Также Politeka сообщала, что Даше Квитковой понадобилась срочная помощь врача: "Хочется забиться в угол".