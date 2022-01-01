Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і дочка Народної артистки Ніни Матвієнко Тоня Матвієнко поділилася в своєму Instagram трепетним фото з чоловіком і привітала шанувальників з Новим роком.

На новій фотографії щасливі Тоня і її чоловік-співак Арсен Мірзоян зображені, сидячи на каруселі, вони злилися в ніжному поцілунку. Обидва подружжя в темних теплих нарядах з шапками і капюшонами, схоже на прогулянку вони вийшли в холодну погоду.

У підписі до публікації Матвієнко звернулася до фанатів з теплими привітаннями: "З Новим роком! Мої дорогі людоньки, я завжди вірила, сподівалася і любила. Нехай це могутнє почуття супроводжує нас і далі. Добро завжди перемагає зло ... Будьте щасливі і здорові, гарного настрою і тільки вперед до мрії".

Одним з перших фотографію на сторінці дружини прокоментувати Арсен Мірзоян: "Люблю тебе. Ти мій скарб. Ти мій Святий Грааль". Інші користувачі теж приєдналися до привітань, парочку засипають компліментами в коментарях.

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