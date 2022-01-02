Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова, поскаржилася на невеликі проблеми зі здоров'ям після святкування нового року.

Даша Ульянова - колишня гімнастка, учасниця шоу "Холостяк-10" , яка зараз працює телеведучою, а також активно розвиває свій блог в Instagram, пише Politeka.net.

У своєму акаунті дівчина розповідає про особисте. Наприклад, цього разу телеведуча поділилася, як відзначила Новий Рік. Виявляється, все пройшло не так вже й гладко.

"Привіт! Всіх з Новим роком! Я вас вітаю. Про себе хочу сказати, що відзначила добре. Нога болить, ходити боляче - це ознака того, що зазначила я добре. Погода, звичайно, як бачите не радує, але, що поробиш? розкажіть, як Ви зазначили", - розповіла Даша Ульянова.

При цьому красуня вирішила не розкривати, що з нею сталося.

Зазначимо, на сторінку Даші Ульянової вже підписані 273 тисячі користувачів мережі. Популярність в Instagram красуня стала набирати після участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. На жаль, пара швидко розійшлася.

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