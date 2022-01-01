Дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторія показала веселе відео з маленькою донькою, яка влаштувала "феєрверк" на голові.

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого коміка з "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія поділилася в Instagram кумедним відео з маленькою донькою. У ролику крихта Ліззі влаштувала справжній "феєрверк" на своїй голові, мабуть, не без допомоги мами.

Як видно, маленька Ліза стоїть посеред кімнати в красивому картатому платтячку, і як тільки мама включає камеру, дівчинка починає трусити волоссям, з яких розсипається блискуче конфетті. Виглядає це дуже весело і святково.

У підписі до публікації Вікторія Ткач написала: "Ну що?! Як ви зустріли 2022? У всіх в голові ще НГ і вітер в голові?".

"Чудово, будинки – феєрверки, хлопавки, Бенгальські❤️", "❤️❤️❤️❤️", "😍😍😍😍😍", "🔥🔥🔥😍😍😍", "Нічого собі, такі довге волосся😮", "З Новим роком!", "З Новим роком! Таке довге волосся у Ліззі. Трохи темніше зробили?", "Красуня", - пишуть користувачі в коментарях до ролика дружини Ткач.

Нагадаємо, Дружина Кошового з "Квартал 95" вразила видом з пір'ям на голові: "Верчусь-кручусь".

Як повідомляла Politeka, Дружина Ткача з "Квартал 95" довела, що може жартувати не гірше чоловіка: "Я вважаю, що нам...".

Також Politeka писала, що Дружина Ткача з "Квартал 95" вразила святковими розвагами з маленькою донькою: "Ельфи у справі...".