Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого коміка з "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія поділилася в Instagram кумедним відео з маленькою донькою. У ролику крихта Ліззі влаштувала справжній "феєрверк" на своїй голові, мабуть, не без допомоги мами.
Як видно, маленька Ліза стоїть посеред кімнати в красивому картатому платтячку, і як тільки мама включає камеру, дівчинка починає трусити волоссям, з яких розсипається блискуче конфетті. Виглядає це дуже весело і святково.
У підписі до публікації Вікторія Ткач написала: "Ну що?! Як ви зустріли 2022? У всіх в голові ще НГ і вітер в голові?".
"Чудово, будинки – феєрверки, хлопавки, Бенгальські❤️", "❤️❤️❤️❤️", "😍😍😍😍😍", "🔥🔥🔥😍😍😍", "Нічого собі, такі довге волосся😮", "З Новим роком!", "З Новим роком! Таке довге волосся у Ліззі. Трохи темніше зробили?", "Красуня", - пишуть користувачі в коментарях до ролика дружини Ткач.
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