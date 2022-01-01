Невістка культової української співачки Софії Ротару показала, як артистка зустріла Новий рік в колі сім'ї в їх розкішному особняку.

Як пише Politeka.net, дружина сина Ротару, Руслана Євдокименко, Світлана поділилася затишним знімком, на якому їх сім'я позувала в повному складі. Судячи з усього, Новий рік вони зустріли всі разом.

На фото Ротару позувала поруч із сином, його дружиною та їхніми дітьми – Сонею та Анатолієм Євдокименком. Все сімейство щасливо посміхалося, притискаючись один до одного.

Також на фото можна розглянути інтер'єр дорого обставленого особняка сім'ї з килимом і дерев'яною обробкою.

Вся сім'я зібралася поруч з ялинкою, прикрашеною іграшками білих і сріблястих відтінків.

"З новим 2022 роком! Любов, добро, достаток, підтримка і здоров'я - супутники в цьому році! Всім радості і миру!", - написала Світлана у підписі до знімка.

Шанувальники не змогли пройти повз такого атмосферного фото.

"Нехай Новий рік подарує безліч можливостей і перетворить мрії в реальність сім'ї і близьким", "з Новим роком! Любові і щастя вам повний будинок які ви красиві і щасливі!", "Світлана З Новим роком!!! Здоров'я і щастя всій Вашій родині!! І спасибі вам за такі відео... Софія Михайлівна наша муза і так приємно бачити її, і знати, що все у неї добре", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, син Софії Ротару на рідкісному сімейному фото показав обраницю сина і нареченого-мільйонера своєї дочки.

Як повідомляла Politeka, внучка Софії Ротару засвітила розкіш в особняку бабусі під Києвом.

Також Politeka писала, що син Софії Ротару похвалився красунею-дружиною і розкрив, скільки років вони разом.