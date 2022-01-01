Як пише Politeka.net, ведуча опублікувала новий пост у своєму Instagram. Осадча вирушила зустрічати Новий рік у Карпати зі своїм чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим. І, судячи з її публікації, відпочинок проходить відмінно.
Так, ведуча розповіла, як пройшов їх перший день в 2022 році.
"Такий гарний початок року! Гуляли, дихали, їли...як пройшло ваше перше січня?", - написала знаменитість.
Вона також поділилася кількома знімками, зробленими на засніженій гірській вершині. На них Осадча у білосніжній теплій куртці і в'язаній шапці позувала на тлі природи зі щасливою посмішкою на обличчі.
Орбакайте пропхала 9-річну внучку Пугачової на шоу: "Як колись Христина з Аллою..."
Дружина ведучого "Холостяка" Решетника в маленькій сукні запалила в новорічну ніч: "Еталон жіночності"
Зірки "Дизель шоу" Писаренко і Нікішин пожартували над українцями після новорічної ночі: "Перевірка життєздатності!"
Андрій Данилко проговорився, з ким завжди зустрічає ранок 1 січня: "Обов'язково..."
Хіменес-Браво, покинувши Україну, засвітив своє нове житло: вікна в підлогу і люстри, як у палаці
Шанувальники ведучої бурхливо відреагували на її пост.
"Наше пройшло, як і ваше ... В Буковель на лижах", "Лежали на дивані.... Не ворушилися .....Не дихали....", "Господи яка ж Україна прекрасна. І ви Катерина теж", "які ви щасливі! І як ви раніше були один без одного?!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Горбунов з Осадчою зважилися на екстремальні "покатушки" в Карпатах.
Як повідомляла Politeka, Осадча в ефектній чорній сукні притулилася до Горбунова і пококетувала перед зйомками.
Також Politeka писала, що Горбунов на домашніх кадрах засвітив сина Осадчої від першого чоловіка.