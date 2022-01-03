Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Також, Юрій Горбунов веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і нещодавно народився Данило.

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Юрій Горбунов кардинально перевтілився для ролі у фільмі "Скажене весілля", в якому також є продюсером. Актор в незвичайному блакитному костюмі, довгим волоссям і вусами постав перед камерою. Також, Горбань розповів, що відбулася прем'єра фільму на телеканалі "1+1".

""Скажене весілля 3"!! Вже в ефірі на 1+1!! Скажена прем'єра Нового року!! Дивіться?", — запитав Юрій Горбунов.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Супер! Ржака", "Круто", "Дивимося", "Класний фільм", "насміялися", "Не вразило! Перше чудове, друге теж нічого, а третє? Стільки розмов, стільки реклами, а нічого кардинально цікавого, дивного і не сталося, повторення пройденого і не в кращому варіанті! Розчарована!..".

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