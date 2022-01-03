Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, на цей раз актриса опублікувала нове фото і відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук показала, як пройшла її новорічна фотосесія. Зйомка пройшла в теплих тонах з атрибутами свята (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Як же добре в новому році!!!! І пам'ятайте не можна повернутися в минуле і змінити свій старт, але можна стартувати зараз і змінити свій фініш", - видала Анна Саліванчук.

Під фото і відео Анна Саліванчук отримала привітання зі святом: "З Новим роком!".

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