Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Так, на этот раз актриса опубликовала новое фото и видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук показала, как прошла её новогодняя фотосессия. Съемка прошла в теплых тонах с атрибутами праздника (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Как же хорошо в новом году!!!! И помните нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш", — выдала Анна Саливанчук.

Под фото и видео Анна Саливанчук получила поздравления с праздником: "С Новым годом!".

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