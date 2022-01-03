Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів. Як відомо, Ольга Сумська вже більше ніж 25 років разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Сумська і її чоловік Віталій Борисюк вийшли в центрі Києва на новорічну ялинку, проте пішов проливний дощ. Не дивлячись на це, вони відмінно провели час і показали себе (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Яка ж вона красуня, наша новорічна ялинка! Висотою більше 30 метрів. Одна з найкрасивіших в Європі! 1 січня під дощем, але настрій святковий! Хотіли спробувати пончиків з глінтвейном, але стрималися з Віталієм Борисюком, тому що вже 23 година ... Всім хороших свят, друзі", — побажала Ольга Сумська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Ви неймовірні! Ви прекрасні! Ви найкращі! Оля, Віталік ви щось неймовірне", "І вас зі святами, у вас очі сяють щастям яскравіше всіх гірлянд", "Красиві все: і ви, Оля, з чоловіком, і новорічна ялинка!", "Якщо ви один в одного переодягнетеся, то будете дуже схожі)".

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