Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз Полякова є зірковим детективом в шоу" Маска " разом з Олегом Винником, Андрієм Данилком, Настею Каменських і Дзідзьо.
Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Полякова вийшла на сцену шоу "Маска", де заспівала зі своїм колегою Дзідзьо заспівала пісню з фільму "Зірки за Обміном" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
"Разом з Дзідзьо заспівали нашу прекрасну пісню» Щасливі люди "на новорічній"масці". Нагадую, в кінотреатрах вже йде фільм" Зірки за Обміном", в якому вона стала саундтреком.
Почніть цей рік з доброї сімейної комедії", - порадила Ольга Полякова.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під відео:" чудова пісня","Чарівна пісня і така добра, такий щирий посил всім, хто слухає", "Я слухала цю пісню щасливі люди мене надихнула ця пісня відчувати себе щасливою", "Спасибі, вам Оля, за такий класний фільм, я в кінці навіть розплакалася, як добре ви розкрили сімейні цінності, дивилася фільм Разом з дітьми їм теж сподобалося".
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