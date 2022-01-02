Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз Полякова є зірковим детективом в шоу" Маска " разом з Олегом Винником, Андрієм Данилком, Настею Каменських і Дзідзьо.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Полякова вийшла на сцену шоу "Маска", де заспівала зі своїм колегою Дзідзьо заспівала пісню з фільму "Зірки за Обміном" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Разом з Дзідзьо заспівали нашу прекрасну пісню» Щасливі люди "на новорічній"масці". Нагадую, в кінотреатрах вже йде фільм" Зірки за Обміном", в якому вона стала саундтреком.



Почніть цей рік з доброї сімейної комедії", - порадила Ольга Полякова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео:" чудова пісня","Чарівна пісня і така добра, такий щирий посил всім, хто слухає", "Я слухала цю пісню щасливі люди мене надихнула ця пісня відчувати себе щасливою", "Спасибі, вам Оля, за такий класний фільм, я в кінці навіть розплакалася, як добре ви розкрили сімейні цінності, дивилася фільм Разом з дітьми їм теж сподобалося".

Раніше повідомлялося, Полякова у вузькій білій сукні вразила виглядом поруч з грайливою Нікітюк: "цікаво, хто кого побудував?"

Також, Камінська з "НеАнгелів" обвела навколо пальця Полякову, Данилко і Дзідзьо на "масці": "Запам'ятаю надовго"

Politeka розповідала, Полякова розповіла про чоловіка, який зробив її щасливою: як виглядає обранець співачки, який старший за неї на 22 роки