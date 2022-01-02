Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відома російська виконавиця та дочка легендарної Алли Пугачової Христина Орбакайте поділилася новим фото. Так, Орбакайте була в довгій блискучій сукні і сиділа на кріслі спиною до камери.

Дочка Пугачової заявила, що бере відпустку.

"Стоп. Знято. Відпустка! 🎬🎤🕊", - написала Орбакайте.

У коментарях шанувальники побажали співачці гарно відпочити.

"Добре вам відпочити !!!привіт Міші та Клаві", "Гарного відпочинку🙌 ❤️", "Чудова дитина прекрасних батьків! Зірка 💫", "Ваш з Клавою виступ у новорічному випуску "Дві зірки" було чудово ніжним та зворушливим!❤️ З Новим роком та гарної відпустки!", "З новим роком вас! Здоров'я вам та Щастя! Благополуччя та процвітання!", "Христина❤️", "Відмінного відпочинку 🙌ми залишаємось у Великій Британії, будемо гуляти Лондоном😍".

Нагадаємо, що 1 січня Орбакайте з дочкою Клавдією заспівали разом на популярному російському шоу "Дві зірки".

Нагадаємо, Орбакайте нарядила й вивела в світ 9-річну внучку Пугачової: "Дві фотомоделі".

Раніше Politeka повідомляла, що 50-річна Орбакайте нарвалася на компліменти, вирядившись в пір'я: "Алла Борисівна у молодості".

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