Як пише Politeka.net, в Instagram у Крістіни Орбакайте з'явилося фото з Клавою, яка виглядає вже зовсім дорослою дівчиною.
"У нас з Клавочкою для вас сюрприз! Дивіться Новорічний випуск #двізірки на @1tv 1го січня", - підписала фото зірка.
Як відомо, в новому сезоні шоу «Дві зірки» зірки співають в дуеті зі своїми дітьми. Орбакайте дала зрозуміти, що в новорічному випуску вона заспіває в дуеті зі своєю донькою, яка раніше вже випустила пісню.
У коментарях мамі і доньці залишили масу приємних слів.
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"На тата схожа", "Клава дуже красива дівчинка і така посмішка, як у мами в її віці. Інтелект на обличчя..подарунок від бога..все краще взяла від батьків", "Очі мамині...пісню виконають, як колись Христина з Аллою», «Ну що за красуні», "частіше посміхайтеся дівчатка і з Новим роком", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "перетворюється в...".
Раніше Politeka писала, що Орбакайте засвітила 9-річну доньку:"дві фотомоделі".
А ще Politeka повідомляла, що Орбакайте в пір'ї вразила виглядом: "Алла Борисівна в молодості".