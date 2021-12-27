Так, 50-річна Орбакайте вивела в світ свою 9-річну дочку Клавдію від бізнесмена Михайла Земцова. Співачка зі спадкоємицею засвітилися на одному з новорічних заходів, відповідні кадри опубліковані в її Instagram, передає Politeka.net.

Орбакайте навела внучці Пугачової марафет: дівчинка постала з розпущеним волоссям і макіяжем. Обидві вони були в довгих червоних сукнях, посипаних блискітками, і гострих туфельках. Варто відзначити, Клава майже наздогнала матір по зросту.

Дівчата продефелювали перед камерою, посміхаючись.

"Летимо легкою ходою в Новий Рік! #кристинаорбакайте #клавдияземцова", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто впевнений, що красуню-доньку Орбакайте чекає блискуче майбутнє з такими зовнішніми даними й артистизмом.

"🔥Клавочка росте справжньою красунею!❤️"

"Яка вже доросла, прям леді, подстать мамі..."

"Ladies in Red! Супер! 👍👍👍"

"Донечка дуже красива 😍ну а Христина 🔥фігурка точена 🔥"

"Скоро заспіває разом з мамою!!! 😍"

"Яка дочка! Мені здається її чекає блискуче майбутнє!!!"

"Хіба це дочка і мама ❤️ні, вони дві фотомоделі 👏подружки ❤️"

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