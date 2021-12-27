Так, 50-річна Орбакайте вивела в світ свою 9-річну дочку Клавдію від бізнесмена Михайла Земцова. Співачка зі спадкоємицею засвітилися на одному з новорічних заходів, відповідні кадри опубліковані в її Instagram, передає Politeka.net.
Орбакайте навела внучці Пугачової марафет: дівчинка постала з розпущеним волоссям і макіяжем. Обидві вони були в довгих червоних сукнях, посипаних блискітками, і гострих туфельках. Варто відзначити, Клава майже наздогнала матір по зросту.
Дівчата продефелювали перед камерою, посміхаючись.
"Летимо легкою ходою в Новий Рік! #кристинаорбакайте #клавдияземцова", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто впевнений, що красуню-доньку Орбакайте чекає блискуче майбутнє з такими зовнішніми даними й артистизмом.
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