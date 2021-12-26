Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 50-річна російська співачка, дочка легендарної співачки Алли Пугачової та литовського циркового артиста Міколаса Орбакаса Христина Орбакайте показала свій образ із новорічного концерту.

Як бачимо, співачка з’явиться перед шанувальниками у красивому білому платті із пір’я. Орбакайте пояснила, що вона вийде на сцену в образі Царівни-Лебідь.

"31 грудня о 18:00 глядачі НТВ опиняться у "Новорічній казці"✨ Тут буде все, чого так чекають від головного свята - улюблені пісні, популярні хіти, іскрометні жарти та сюрпризи. Я з'явлюся в образі Царівни-Лебідь 🦢 👑 Згадаймо 2021-й рік, що минає, і налаштуємося на новий 2022-й разом", - написала Орбакайте.

Співачка в красивому платті отримала багато компліментів.

"Шикарно красиво🔥🔥🔥 Христина😍😍😍", "На другому фото Алла Борисівна у молодості", "Дуже схожа Христина на Аллу Борисівну. Розумниця та красуня 😍", " Красива дуже🙏❤❤❤❤❤💋", " Чудовий образ, чудова ви! 👏👏😍", " Прекрасный образ!🔥😍🦢", - написали в Мережі.

Рaніше Politeka писала, що дочка Пугачової Орбакайте вразила виглядом у молодіжному прикиді: "Ікона стилю".

Нагадаємо, що "ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах.

А ще Politeka повідомляла, що Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси".