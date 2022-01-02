50-летняя дочь известной российской певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками новым фото и заявила, что уходит в отпуск.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram известная российская исполнительница и дочь легендарной Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась новым фото. Так, Орбакайте была в длинном блестящем платье и сидела на кресле спиной к камере.

Дочь Пугачевой заявила, что берет отпуск.

"Стоп. Снято. Отпуск! 🎬🎤🕊", - написала Орбакайте.

В комментариях поклонники пожелали певице хорошо отдохнуть.

"Хорошо вам отдохнуть !!!привет Мише и Клаве", "Хорошего отдыха 🙌 ❤️ ", "Чудесный ребенок прекрасных родителей! Звезда 💫 ", "Ваше с Клавой выступление в новогоднем выпуске "Две звезды" было восхитительно нежным и трогательным!❤️ С Новым годом и хорошего отпуска!", "С Новым годом вас! Здоровья вам и счастья! Благополучия и процветания!", "Кристина ❤️ ", "Хорошего отдыха 🙌 Мы остаемся в Великобритании, будем гулять по Лондону 😍 ".

Напомним, что 1 января Орбакайте с дочерью Клавдией спели вместе на популярном российском шоу "Две звезды".

Напомним, Орбакайте нарядила и вывела в свет 9-летнюю внучку Пугачевой: "Две фотомодели".

Ранее Politeka сообщала, что 50-летняя Орбакайте нарвалась на комплименты, вырядившись в перья: "Алла Борисовна в молодости".

Также Politeka писала, что 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер".