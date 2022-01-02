Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram известная российская исполнительница и дочь легендарной Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась новым фото. Так, Орбакайте была в длинном блестящем платье и сидела на кресле спиной к камере.
Дочь Пугачевой заявила, что берет отпуск.
"Стоп. Снято. Отпуск! 🎬🎤🕊", - написала Орбакайте.
В комментариях поклонники пожелали певице хорошо отдохнуть.
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"Хорошо вам отдохнуть !!!привет Мише и Клаве", "Хорошего отдыха 🙌 ❤️ ", "Чудесный ребенок прекрасных родителей! Звезда 💫 ", "Ваше с Клавой выступление в новогоднем выпуске "Две звезды" было восхитительно нежным и трогательным!❤️ С Новым годом и хорошего отпуска!", "С Новым годом вас! Здоровья вам и счастья! Благополучия и процветания!", "Кристина ❤️ ", "Хорошего отдыха 🙌 Мы остаемся в Великобритании, будем гулять по Лондону 😍 ".
Напомним, что 1 января Орбакайте с дочерью Клавдией спели вместе на популярном российском шоу "Две звезды".
Напомним, Орбакайте нарядила и вывела в свет 9-летнюю внучку Пугачевой: "Две фотомодели".
Ранее Politeka сообщала, что 50-летняя Орбакайте нарвалась на комплименты, вырядившись в перья: "Алла Борисовна в молодости".
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