Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зовсім недавно у нього з дружиною Іванна народилася дочка.

Так, цього разу дружина Сасанчина опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Іванна Сасанчина часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і розкриває факти зі свого життя. На кадрах Іванна вирішила відповісти на питання, чому зважилася так рано показати обличчя малятка, яка народилася у них з Романом Сасанчиним 30 грудня.

"Не через хайп. Якби через хайп, то не показували б ще довго, тоді актив був би хороший, тому що чекали б всі, а коли вже покаже. Чому так рано показала? Я так рано показала тому що хотіла поділитися своїм щастям і розділити його з людьми, які кожен день мене підтримували хорошими словами та своєю молитвою", - видала Іванна Сасанчина.

"І знайте, що забобони це великий гріх. І те що Хрестини не можна показувати це теж забобони. Дитина народилася і вона вже під Божим захистом. І ніякий злий пристріт їй не зашкодить", - пояснила дружина Сасанчина.

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