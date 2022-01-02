Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Совсем недавно у него с женой Иванной родилась дочка.
Так, на этот раз жена Сасанчина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Иванна Сасанчина часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и раскрывает факты из своей жизни. На кадрах Иванна решила ответить на вопрос, почему решилась так рано показать лицо малышки, которая родилась у них с Романом Сасанчиным 30 декабря.
"Не из-за хайпа. Если бы из-за хайпа, то не показывали бы еще долго, тогда актив был бы хороший, потому что ждали бы все, а когда уже покажет. Почему так рано показала? Я так рано показала потому что хотела поделиться своим счастьем и разделить его с людьми, которые каждый день меня поддерживали хорошими словами и своей молитвой", — выдала Иванна Сасанчина.
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"И знайте, что предрассудки это большой грех. И то что крестины нельзя показывать это тоже предрассудки. Ребенок родился и он уже под божьей защитой. И никакой злой сглаз ей не навредит", — объяснила жена Сасанчина.
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