Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Совсем недавно у него с женой Иванной родилась дочка.

Так, на этот раз жена Сасанчина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Иванна Сасанчина часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и раскрывает факты из своей жизни. На кадрах Иванна решила ответить на вопрос, почему решилась так рано показать лицо малышки, которая родилась у них с Романом Сасанчиным 30 декабря.

"Не из-за хайпа. Если бы из-за хайпа, то не показывали бы еще долго, тогда актив был бы хороший, потому что ждали бы все, а когда уже покажет. Почему так рано показала? Я так рано показала потому что хотела поделиться своим счастьем и разделить его с людьми, которые каждый день меня поддерживали хорошими словами и своей молитвой", — выдала Иванна Сасанчина.

"И знайте, что предрассудки это большой грех. И то что крестины нельзя показывать это тоже предрассудки. Ребенок родился и он уже под божьей защитой. И никакой злой сглаз ей не навредит", — объяснила жена Сасанчина.

Ранее сообщалось, жена 19-летнего победителя "Голосу країни" показала, какой из Сасанчина отец: кадры с новорожденной дочкой

Также, 19-летний победитель "Голосу країни" рассказал о тяжелых родах жены и раскрыл имя дочери: "Маленькое чудо"

Politeka рассказывала, жена 19-летнего победителя "Голосу країни" после родов оказалась в реанимации: "Обращаюсь ко всем женщинам..."