Так, у 19-летнего победителя десятого сезона "Голосу країни" Романа Сасанчина и его 23-летней супруги Иванки родилась дочь. Пара планировала совместные роды, но в последний момент была вынуждена отказаться от этой затеи, так как понадобилось срочное кесарево сечение.
Сасанчин рассказал об этом в шоу "Твой день". По его словам, беременность и роды проходили тяжело.
"Уже сегодня в два часа ночи (30 декабря, - ред.) Иванка звонит по телефону и говорит: "У меня схватки начались". С того часа я с ней сидел. Она не смогла естественно родить, ее кесерили. Буквально полчаса назад мне принесли маленькое чудо!", – сообщил Роман.
Малышку назвали Елизаветой. Иванка некоторое время после родов провела в реанимации, но сейчас ее перевели уже в обычную палату. Сасанчин находится все время с ней и помогает с новорожденной.
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В своем Инстаграм победитель "Голосу країни" опубликовал первое фото с дочкой.
Жена Сасанчина также выложила несколько кадров из палаты, на которых видно, как новоиспеченный отец убаюкивает малышку на руках.
Отметим, Роман и Иванка Сасанчины расписались за несколько недель до родов. Пышную свадьбу пара пока отложила до лучших времен.
Напомним, победитель "Голосу країни" Сасанчин отвез жену в роддом и разнервничался: "Это нереально..."
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