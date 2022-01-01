Роман Сасанчин, победитель "Голосу країни 10" и "Голос. Діти", 30 декабря впервые стал отцом - он транслировал практически весь процесс в соцсети.

Так, у 19-летнего победителя десятого сезона "Голосу країни" Романа Сасанчина и его 23-летней супруги Иванки родилась дочь. Пара планировала совместные роды, но в последний момент была вынуждена отказаться от этой затеи, так как понадобилось срочное кесарево сечение.

Сасанчин рассказал об этом в шоу "Твой день". По его словам, беременность и роды проходили тяжело.

"Уже сегодня в два часа ночи (30 декабря, - ред.) Иванка звонит по телефону и говорит: "У меня схватки начались". С того часа я с ней сидел. Она не смогла естественно родить, ее кесерили. Буквально полчаса назад мне принесли маленькое чудо!", – сообщил Роман.

Малышку назвали Елизаветой. Иванка некоторое время после родов провела в реанимации, но сейчас ее перевели уже в обычную палату. Сасанчин находится все время с ней и помогает с новорожденной.

В своем Инстаграм победитель "Голосу країни" опубликовал первое фото с дочкой.

Жена Сасанчина также выложила несколько кадров из палаты, на которых видно, как новоиспеченный отец убаюкивает малышку на руках.

Отметим, Роман и Иванка Сасанчины расписались за несколько недель до родов. Пышную свадьбу пара пока отложила до лучших времен.

Напомним, победитель "Голосу країни" Сасанчин отвез жену в роддом и разнервничался: "Это нереально..."

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