У 19-летнего победителя десятого сезона "Голосу країни" Романа Сасанчина и его 23-летней супруги Иваннны 30 декабря родилась дочь, пишет Politeka.net. Отметим, молодые супруги собирались совместные роды, однако в последний момент им прошлось менять план и отказаться от этой затеи, так как понадобилось срочное кесарево сечение.
Дочь Романа Сасанчина назвали Елизаветой. Иванна некоторое время после родов провела в реанимации, но вскоре ее перевели уже в обычную палату.
Роман Сасанчин находится время с женой и помогает с новорожденной. Супруги радуют своих поклонников, показывая немала кадров с малышкой.
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В новых сторис на своей странице в Инстаграм Иванна Сасанчина показала, как Роман кормит маленькую дочку.
На кадрах Роман Сасанчин выглядит немного уставшим.
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