Як пише Politeka.net, Марія - старша дочка Олени Кравець з "Квартал 95", яку актриса народила в 2003 році. Зараз дівчині вже 18 років і вона кілька років живе окремо від батьків, адже мама народила двійнят Катерину та Івана, і в будинку стало мало місця. Тому Олена запропонувала дочці сьехать, щоб та знімала з подружкою квартиру. Маша захоплюється танцями, а також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс дочка Кравець показала, як мама виглядала після її народження в 2003 році. На фото була Крихітка Маша і Олена Кравець.
"Любов", - підписала кадр Маша.
На другому сторіс Олена була вже з двійнятами Іваном і Катериною. Малюки посміхалися, поки мама їх тримала на руках.
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Маша поставила смайлик рожевого серця із зірочками на фотографію мами з братиком і сестричкою.
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