18-річна дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Маша показала, як мама виглядала після її народження в 2003 році.

Як пише Politeka.net, Марія - старша дочка Олени Кравець з "Квартал 95", яку актриса народила в 2003 році. Зараз дівчині вже 18 років і вона кілька років живе окремо від батьків, адже мама народила двійнят Катерину та Івана, і в будинку стало мало місця. Тому Олена запропонувала дочці сьехать, щоб та знімала з подружкою квартиру. Маша захоплюється танцями, а також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс дочка Кравець показала, як мама виглядала після її народження в 2003 році. На фото була Крихітка Маша і Олена Кравець.

"Любов", - підписала кадр Маша.

На другому сторіс Олена була вже з двійнятами Іваном і Катериною. Малюки посміхалися, поки мама їх тримала на руках.

Маша поставила смайлик рожевого серця із зірочками на фотографію мами з братиком і сестричкою.

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