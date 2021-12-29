Как пишет Politeka.net, Елена Кравец является популярной отечественной актрисой и звездой "Квартал 95". У звезды есть старшая дочь Маша и двойняшки Иван и Екатерина, которые появились на свет несколько лет назад. Звезда настолько популярна, что за ней следят сотни тысяч украинцев в социальных сетях. Но в этот раз фотография Елены появилась на страничке "Квартал 95".

Кравец стояла в белом пиджаке, позируя у елки. Артистка улыбалась, протянув руку к фотографу. Снимок получился очень интересным и праздничным.

"До Нового года осталось 2 дня!

Включайте праздничный выпуск "Вечернего Квартала" 31 декабря в 20:00 на 1+1. Встречаем Новый 2022 год вместе, ведь традиции неизменны!", - написано было под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "И, какой смысл несет этот пост?", "Люблю".

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