Как передает Politeka.net, 44-летняя Елена Кравец прославилась как актриса и юмористка в популярной программе "Вечерний Квартал". Она начинала еще с участия в команде КВН "95 Квартал", где проявила себя как талантливая юмористка. Также она создала шоу "Женский квартал", которое пользуется большой популярностью.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Елена Кравец нарядилась в лосины с необычным принтом, а именно - тигровым. В таком наряде она прошлась перед своим коллегой Евгением Кошевым и популярным певцом Дмитрием Монатиком и сразила мужчин наповал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Да, я купила тигровые лосины, а шо?", — в шутку спросила Елена Кравец.

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