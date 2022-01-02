Як пише Politeka.net, Володимир Дантес разом з Надей Дорофєєвої більше 10 років, хоча офіційно в шлюбі тільки з 2015 року. Надя раніше була солісткою групи" Время и Стекло", а зараз зайнята сольною кар'єрою. А Володимир прославився після "Фабрики зірок", ставши учасником дуету з Вадимом Олійником. Але вже через шість років, в 2014 році, колектив припинив існування і Дантес почав кар'єру телеведучого. А в 2019 Володимир вирішив повернутися до музики і випустив кілька синглів, а в 2021 презентувавши перший свій альбом "Твоя улюблена музика". Вже в грудні артист дав перші сольні концерти, зібравши аншлаги. Володимир, як і Надя, активно веде сторінку в Instagram.

На нових фото Дантес і Надя були в однакових сорочках. Якщо Володимир просто сидів і хвалився стильним луком, то Дорофєєва була тільки в нижній білизні і задерла сорочку, демонструючи розкішну фігурку. Знімок репостнула собі в сторіси Надя з однієї з фан-сторінок пари.



"Ну це ж любов", - написала Дорофєєва на фото.

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