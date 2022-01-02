Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес вместе с Надей Дорофеевой более 10 лет, хотя официально в браке только с 2015 года. Надя ранее была солисткой группы "Время и Стекло", а сейчас занята сольной карьерой. А Владимир прославился после "Фабрики звезд", став участником дуэта с Вадимом Олейником. Но уже через шесть лет, в 2014 году, коллектив прекратил существование и Дантес начал карьеру телеведущего. А в 2019 Владимир решил вернуться к музыке и выпустил несколько синглов, а в 2021 презентовав первый свой альбом "Твоя любимая музыка". Уже в декабре артист дал первые сольные концерты, собрав аншлаги. Владимир, как и Надя, активно ведет страничку в Инстаграм.

На новых фото Дантес и Надя были в одинаковых рубашках. Если Владимир просто сидел и хвастал стильным луком, то Дорофеева была только в нижнем белье и задрала рубашку, демонстрируя роскошную фигурку. Снимок репостнула себе в сторисы Надя с одной из фан-страничек пары.



"Ну это же любовь", - написала Дорофеева на фото.

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