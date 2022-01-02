Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на цей момент не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христині Гірняк.

Так, цього разу дружина Остапчука опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Христина Гірняк позує серед собак у Буковелі. Під фото дружина Остапчука вирішила поділитися своїми емоціями.

"Для мене потискати собак - це окрема терапія! Пам'ятаю, коли пішов мій Нордик, то я навіть ходила в готель для собачок, щоб обіймати та тискати хвостиків!



Ви більше кого любите - собачок або котиків? Я, до речі, зовсім не кошатник, собакени - one love!", — поділилася Христина Гірняк.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Як красиво! Атмосферне фото", "Дуже гарненька фотка. Я люблю більше кішок, але потискати собачок не втрачаю при першій нагоді", "Такі шикарні фото", "Такі красиві, атмосферні фото", "Як мило".

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