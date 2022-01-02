Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз жена Остапчука опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Горняк позирует среди собак в Буковеле. Под фото жена Остапчука решила поделиться своими эмоциями.

"Для меня потискать собак - это отдельная терапия! Помню, когда ушёл мой Нордик, то я даже ходила в отель для собачек, чтобы обнимать и тискать хвостиков!



Вы больше кого любите - собачек или котиков? Я, кстати, совсем не кошатник, собакены - one love!", — поделилась Кристина Горняк.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Как красиво! Атмосферное фото", "Очень красивенькая фотка. Я люблю больше кошек, но потискать собачек не упускаю при первой возможности", "Такие шикарные фото", "Такие красивые, атмосферные фото", "Как мило".

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