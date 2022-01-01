Как сообщает Politeka.net, жена ведущего и шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась в Instagram очаровательным фото с мужем и оставила теплое поздравление с Новым годом.

На фотографии Кристина и Вова запечатлены на темном фоне с россыпью блестящего конфетти. Перед камерой супруги появились в нарядных образах – на нем темные брюки и светлая рубашка, а на ней – соблазнительное красное платье, которое подчеркнуло фигуру и стройные ноги. В руках пара держит бокалы с шампанским и мило улыбаются в объектив.

В подписи к фото Горняк написала: "Наша семья от всей души поздравляет Вас с Наступающим Новым годом! Желаем в жизни много ярких моментов и улыбок от счастья!". А пользователи тут же принялись комментировать снимок: "С наступающим. Чтобы все было в кайф и на чиле", "И вам любви, счастья и здоровья", "Какие вы красивые и счастливые", "С Новым Годом! Счастья Вам!", "Счастья вашей семье", "Очень взаимно", "С праздником! Всех благ! Вы прекрасная", "Будьте счастливы".

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