Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко записала декілька сторіс з машини та розповіла шанувальникам, чому любить столицю України в перші дні січня.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська комедійна акторка, зірка розважальної програми "Дизель шоу" Вікторія Булітко у своєму Instagram опублікувала декілька сторіс з машини та поділилася своєю радістю.

"Який же гарний Київ без заторів. Їдеш, а машин взагалі немає. Якраз час покататися по Києву та подивитися його визначні місця. Пусті дороги, пусті!", - сказала Вікторія Булітко.

Як бачимо, акторка кудись їхала і була дуже щаслива, що не треба стояти в заторах, які весь час є в Києві.

"Це взагалі на Київ не схоже. Це навіть не Запоріжжя. А все чому? А все тому, що всі поїхали, а я залишилася", - сказала щаслива Булітко.

Також акторка привітала усіх з Новим роком.

Нагадаємо, що нещодавно Вікторія Булітко купила новий автомобіль: вона стала їздити на Tesla.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" розчулила видом в костюмі Сніжинки: "Це щось нереальне".

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