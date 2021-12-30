Актриса "Дизель шоу" похвалилася у своєму міні-блозі кадрами зі святкового виступу, передає Politeka.net.

Артисти "Дизель шоу" традиційно записали Новорічний випуск, і Вікторія Булітко поділилася кадрами концерту зі своїми фоловерами.

Вікторія Булітко показала кілька постановок. Але найбільше користувачів захопили кадри, на яких відображено, як актриса здійнялася над сценою сидячи на «Місяці». Такий номер змусив глядачів хвилюватися за актрису.

Вікторія Булітко була одягнена в ніжну сукню, яку доповнили золотисті босоніжки і корона на голові. Актрису порівняли з принцесою.

"Дуже красиві", "класна", "Політаємо?", "Так! Викуля! Тільки з тобою Я зустріч Новий рік", "не було страшно на місяці "парити"?)», "Принцеса", "Булітка - прилунітка? А в жовтому платтячку-просто диво! Яка ти класна!", - пишуть в коментарях.

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