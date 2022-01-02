Учасник другого сезону проєкту "Холостячка" зі Златою Огневич Роман Свечкоренко показав свою улюбленицю, тримаючи її на руках.

Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко з проекту" Холостячка " перед фіналом повернувся до Злати Огневич. Вона дала йому троянду і запросила на побачення. Однак, після побачення він був відкинутий "Холостячкою" у фіналі.

Так, цього разу Фіналіст "Холостячки" опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Роман Свечкоренко показав, як проводить час зі своєю улюбленицею (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Дуже смішна і хороша собака", - прокоментував відео Роман Свечкоренко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Така лапочка", "класна 😍 така вибражулька", "питання завели собаку в ступор", " прикольна собачка, розумні очі!", "Така класна".

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