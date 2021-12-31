Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко из проекта "Холостячка" перед финалом вернулся к Злате Огневич. Она дала ему розу и пригласила на свидание. Однако, после свидания он был отвергнут "Холостячкой" в финале.
Так, на этот раз экс-участник шоу "Холостячка" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Недавно Роман Свечкоренко показал кадры со своей новой избранницей, однако, скрывал её лицо. Он решил наконец-то рассказать, кто его возлюбленная (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Некоторые люди уже поняли, что это ты", — говорит своей избраннице Роман Свечкоренко.
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Пользователи сети узнали в девушке Злату Огневич, однако, ошиблись.
"Ну всё, вы теперь поняли кто это. Она еще стесняется", — рассказал Роман Свечкоренко.
Избранницей Романа Свечкоренко оказалась блогер Лера Чернецкая.
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