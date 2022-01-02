Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко из проекта "Холостячка" перед финалом вернулся к Злате Огневич. Она дала ему розу и пригласила на свидание. Однако, после свидания он был отвергнут "Холостячкой" в финале.
Так, на этот раз финалист "Холостячки" опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Роман Свечкоренко показал, как проводит время со своей любимицей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Очень смешная и хорошая собака", — прокомментировал видео Роман Свечкоренко.
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Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Такая лапочка", "Классная 😍 такая выбражулька", "Вопросы завели собаку в ступор", "Прикольная собачка, умные глаза!", "Такая классная".
Ранее сообщалось, экс-участник "Холостячки" Свечкоренко нашел замену Злате Огневич, тоже хрупкая брюнетка: "Ну все..."
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