Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко є популярною українською гумористкою. Вона прославилася як актриса "Дизель шоу". Також вона відома як співачка.

Так, цього разу на акаунті "Дизель шоу" опублікували нове відео. На кадрах показали Новорічний номер, де Вікторія Булітко загадує бажання, щоб її обранець Сергій Писаренко перестав відчувати особливу любов до горілки (щоб подивитися номер, доскролльте до кінця сторінки).

"Він пам'ятає хто її винайшов, зняв про неї фільм і скільки в ній кілокалорій! А ще тільки їй говорить найприємніші слова: біленька, холодненька, улюблена моя. Таку шалену любов герой Сергія Писаренка відчуває до горілки. А для своєї дружини Віки розщедрюється максимум на чучундру і рижію. Але час розплати близький! Напередодні Нового року Віка загадує особливе бажання. Допоможе йому здійснитися диво, або ж їй прийде самій підлаштувати це "диво" - обов'язково дивіться цей номер з новорічної прем'єри «Дизель Шоу»!",- пишуть на акаунті.

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