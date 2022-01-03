Як пише Politeka.net, вона поділилася новим постом в Instagram.

Як відомо, Макс Чмерковський був головним героєм першого сезону українського "Холостяка". Після цього він переїхав до США, переміг на місцевих " Танцях з зірками» і став одним з членів журі. У 2017 році хореограф одружився на австралійській танцівниці латиноамериканського походження Петі Маргатройд.

У 2021 році Макс Чмерковський тимчасово повернувся в Україну, щоб приєднатися до суддів нового сезону «Танців з зірками».

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Пета Маргатройд поділилася своїми першими спробами освоїти катання на лижах. За її словами, все було непогано, вона освоїла так звані «кролячі " спуски.

"Однак минулої ночі ми спробували піднятися на гору, що було дуже дурною ідеєю 😂 😂 😂 😂 мені потрібна була Гора між «кролячим» схилом і цим 😩 🙈 ми з Максом красиво вийшли з крісельного підйомника, але як тільки я вперше пірнула вниз по схилу, я зрозуміла, що відкусила більше, ніж можупрожувати», - зізналася танцівниця.

Пета Маргатройд розповіла, що впала 6 разів, і втратила лижі 3 рази.

Нагадаємо, дружина Чмерковського з "Танців з зірками" не стримала почуттів до чоловіка перед ялинкою: "не терпиться з тобою..."

Як повідомляла Politeka, Чмерковський з " Танців з зірками "в піжамі зворушив різдвяним сімейним фото:" Чарівна..."

Також Politeka писала, що Чмерковський в улюбленому образі викликав захват у прихильниць: "Пета, твій чоловік Макс..."