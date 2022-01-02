Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян є популярним артистом і чоловіком Тоні Матвієнко. У пари є спільна дочка, яку назвали на честь легендарної бабусі - Народної артистки України Ніни Матвієнко, яка спочатку була проти шлюбу своєї дочки з Мірзояном. Арсен також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Мірзоян позував крупним планом, демонструючи свою зовнішність.
"Підсумки, як макарони в друшляку. Одна зі стадій, сам процес ще триває. Нещасний вічно щось шукає на шляху. Щасливі-має і цінує те, що має", - написав Арсен.
"Існує думка, згодні?",- запитав Мірзоян під фото.
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"Вогонь", - написала дружина Тоня під фото.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Так", "вогонь", "згодна", "все правильно сказано", "класна фотка", " тексти у вас шикарні. Чекаємо нових пісень".
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