Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант".
Так, цього разу хореограф опублікував нові кадри на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Кот показав пристрасні моменти зі своєю дружиною-гімнасткою Наталією Татаринцевою.
"Ось і я добрався до інсти! Тепер буду вітати вас з новим роком!
Бажаю в новому році всім зрозуміти, що ми всі щасливі люди, і все щастя в середині нас!
Здоров’я всім, мудрості побільше щоб це здоров’я зберегти!
Кохання стільки щоб вистачало на всіх навколо!
Дякую що були зі мною і що будете! У 22-му зробимо ще багато цікавого, тільки слідкуйте та надихайте собою!
Ціную Вас",- звернувся до українців Євген Кот.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Дай Бог вам всього хорошого і всього, про що Ви мрієте!", "Які ж ви красиві", "Бомбезні".
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