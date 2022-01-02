Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант".

Так, цього разу хореограф опублікував нові кадри на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Кот показав пристрасні моменти зі своєю дружиною-гімнасткою Наталією Татаринцевою.

"Ось і я добрався до інсти! Тепер буду вітати вас з новим роком!

Бажаю в новому році всім зрозуміти, що ми всі щасливі люди, і все щастя в середині нас!

Здоров’я всім, мудрості побільше щоб це здоров’я зберегти!

Кохання стільки щоб вистачало на всіх навколо!

Дякую що були зі мною і що будете! У 22-му зробимо ще багато цікавого, тільки слідкуйте та надихайте собою!

Ціную Вас",- звернувся до українців Євген Кот.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Дай Бог вам всього хорошого і всього, про що Ви мрієте!", "Які ж ви красиві", "Бомбезні".

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