Як повідомляє Politeka.net, у сторіс на своїй сторінці в Instagram популярний український телеведучий Сергій Притула, який став суддею шоу "Україна має талант" та разом з Лесею Нікітюк веде шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, опублікував змонтоване відео зі світлин за 2021 рік.
Так, на відео потрапило фото Сергія Притули з маленькою дочкою Соломією.
"Дякую, 2021!!!", - написав Притула.
Нагадаємо, що в 2015 році Сергій Притула вдруге одружився з Катериною Сопельник, яка народила йому двох дочок - 4-річну Соломію та 7-місячну Стефанію.
Орбакайте після виступу з 9-річною внучкою Пугачової зробила важливу заяву: "Ми залишаємось у..."
Огневич після розставання з Задворним засвітилася з екс-залицяльником Мішиної з "Холостячки": кадри
Андрій Данилко проговорився, з ким завжди зустрічає ранок 1 січня: "Обов'язково..."
Невдача наздогнала переможця "Співають всі" прямо в новорічну ніч: "Через п'ять хвилин зламав"
Dzidzio, Лесю Нікітюк, Саніну та інших вразив наряд Тіни Кароль з глибоким вирізом: "Нічого собі"
Також у телеведучого є син Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. Стосунки пари, яка одружилася ще в 2007 році, не склалися і вони розійшлися. Однак підтримують стосунки та спільно виховують сина.
Нагадаємо, що Сергій Притула з дитиною на руках поділився своїм щастям: "Можу спокійно їхати додому".
Раніше Politeka повідомляла, що гострий на язик Сергій Притула підколов відомого ведучого на всю країну: "Не можна так любити гроші".
Також Politeka писала, що "Тіна Кароль і Океан Ельзи кусають собі лікті": Притула назвав головну перевагу Melovin'a.