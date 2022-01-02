Відомий український шоумен та телеведучий Сергій Притула, який став суддею шоу "Україна має талант", поділився із шанувальниками підсумками 2021 року.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс на своїй сторінці в Instagram популярний український телеведучий Сергій Притула, який став суддею шоу "Україна має талант" та разом з Лесею Нікітюк веде шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, опублікував змонтоване відео зі світлин за 2021 рік.

Так, на відео потрапило фото Сергія Притули з маленькою дочкою Соломією.

"Дякую, 2021!!!", - написав Притула.

Нагадаємо, що в 2015 році Сергій Притула вдруге одружився з Катериною Сопельник, яка народила йому двох дочок - 4-річну Соломію та 7-місячну Стефанію.

Також у телеведучого є син Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. Стосунки пари, яка одружилася ще в 2007 році, не склалися і вони розійшлися. Однак підтримують стосунки та спільно виховують сина.

Нагадаємо, що Сергій Притула з дитиною на руках поділився своїм щастям: "Можу спокійно їхати додому".

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