Дочка Олі Полякової Маша, якій зараз 16 років, показала себе і відповіла на питання про контрацепцію для підлітків.

Як пише Politeka.net, Махати - старша дочка Олі Полякової, якій зараз 16 років. У дівчини є бойфренд, а ще вона стала співачкою, створивши панк-рок групу, де співає в якості солістки колективу. Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Маша сиділа в якомусь закладі, де пила з чашки.

"А знаєш найідеальніший спосіб для підлітків оберігатися в сексі?",- запитав закадровий голос.

"Кулюк?",- запитально відповіла Маша.

"ЗНО", - було написано на відео дочкою Поляковою.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Чого там відбита чашка?", "Ахаха, річ"," красуня"," кульок", " що з нігтями?", "Так, кулак", "Ха".

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Також Politeka повідомляла, що 16-річна дочка Полякової звернулася за допомогою, опинившись в іншому місті



