Як пише Politeka.net, Махати - старша дочка Олі Полякової, якій зараз 16 років. У дівчини є бойфренд, а ще вона стала співачкою, створивши панк-рок групу, де співає в якості солістки колективу. Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео Маша сиділа в якомусь закладі, де пила з чашки.
"А знаєш найідеальніший спосіб для підлітків оберігатися в сексі?",- запитав закадровий голос.
"Кулюк?",- запитально відповіла Маша.
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"ЗНО", - було написано на відео дочкою Поляковою.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Чого там відбита чашка?", "Ахаха, річ"," красуня"," кульок", " що з нігтями?", "Так, кулак", "Ха".
Нагадаємо, дочка Полякової переспівала пісню російської реперші, думки українців розділилися
А ще Politeka писала, що Оля Полякова вразила святковими образами на сцені, дочка встигла все зняти
Також Politeka повідомляла, що 16-річна дочка Полякової звернулася за допомогою, опинившись в іншому місті