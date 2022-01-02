Відомий український актор та телеведучий Юрій Горбунов поділився із шанувальниками новою світлиною із дружиною Катею Осадчою, яку зробив в Яремче.

Як повідомляє Politeka.net, 51-річний популярний український актор та телеведучий Юрій Горбунов часто публікує фото та відео у своєму Instagram. Цього разу шоумен вирішив поділитися фотографією із дружиною Катею Осадчою.

Так, Горбунов і Осадча разом з синами поїхали зустрічати Новий рік в Буковель, де залишилися на кілька днів. Телеведучий опублікував селфі з дружиною, яке зробив в місті Яремче.

"Новорічний , гуцульський привіт з Яремчі!!", - написав Горбунов.

Як бачимо, пара сфотографувалася на фоні бурхливої річки Прут.

Шанувальники написали Горбунову та Осадчій коментарі.

"Які ж ви розумники😍", "Молодці", "🔥🔥🔥 Хороша парочка", "Любимо вас❤️🙌", - написали в мережі.

Зауважимо, що Новий рік Катя Осадча та Юрій Горбунов святкували у Буковелі.

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