Як повідомляє Politeka.net, 51-річний популярний український актор та телеведучий Юрій Горбунов часто публікує фото та відео у своєму Instagram. Цього разу шоумен вирішив поділитися фотографією із дружиною Катею Осадчою.
Так, Горбунов і Осадча разом з синами поїхали зустрічати Новий рік в Буковель, де залишилися на кілька днів. Телеведучий опублікував селфі з дружиною, яке зробив в місті Яремче.
"Новорічний , гуцульський привіт з Яремчі!!", - написав Горбунов.
Як бачимо, пара сфотографувалася на фоні бурхливої річки Прут.
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Шанувальники написали Горбунову та Осадчій коментарі.
"Які ж ви розумники😍", "Молодці", "🔥🔥🔥 Хороша парочка", "Любимо вас❤️🙌", - написали в мережі.
Зауважимо, що Новий рік Катя Осадча та Юрій Горбунов святкували у Буковелі.
Нагадаємо, що Осадча в ефектній чорній сукні притулилася до Горбунова і пококетувала перед зйомками: "Починаємо!"
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