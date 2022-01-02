Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною вітчизняною співачкою і колишньою учасницею дуету "Потап і Настя". Зірка зараз зайнята сольною кар'єрою і активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах в Тікток Настя була у вузькій кофтині і лосинах. Артистка позувала на тлі полиць з книгами і пустилася в танок під музику, вражаючи рухами.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Тобі точно зайде", "обожнюю тебе", "Навіщо мені сонце Монако", "Ну як же вона красива, просто мрія", " Привіт, красуня, з Новим роком. Всього тобі хорошого і побільше", "Я тебе поважаю, молодець", "з Новим Роком", " З Новим роком, Настя. Ти красуня" ," ти взагалі збираєшся старіти Іль не?".

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