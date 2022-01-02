Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной отечественной певицей и бывшей участницей дуэта "Потап и Настя". Звезда сейчас занята сольной карьерой и активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах в ТикТок Настя была в узкой кофточке и лосинах. Артистка позировала на фоне полок с книгами и пустилась в пляс под музыку, впечатляя движениями.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Тебе точно зайдет", "Обожаю тебя", "Зачем мне солнце Монако", "Ну как же она красива, просто мечта", "Привет, красавица, с Новым годом. Всего тебе хорошего и побольше", "Я тебя уважаю, молодец", "С новым годом", "С Новым годом, Настя. Ты красотка", "Ты вообще собираешься стареть иль не?".
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Напомним, Каменских в платье с золотом и вырезами показала, чем можно привлечь внимание на сцене
Также Politeka сообщала, что Потап и Каменских в свитерах с оленями не сдержали улыбок под елочкой со своей малышкой
А еще Politeka писала, что Каменских выгнулась и продемонстрировала пышные формы в платье с необычными вырезами